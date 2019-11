Raub in Wolfersweiler : Busfahrer überfallen und mit Messer bedroht

Nohfelden Im Zusammenhang mit dieser Tat am Montagabend in Wolfersweiler sucht die Polizei nach zwei jungen Männern.

Plötzlich ein Messer an der Kehle: In dieser Situation fand sich am Montagabend gegen 19.45 Uhr ein Busfahrer wieder. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen.

Es war an der Haltestelle „Burg Nohfelden“, als zwei Männer in den zu diesem Zeitpunkt leeren Bus einstiegen. Sie kaufen Fahrscheine und setzten sich ganz nach hinten. Die Fahrt ging Richtung Wolfersweiler. Kurz vor dem Ort wurde der Stopp-Knopf gedrückt. Daraufhin hielt der Fahrer an der ersten Haltestelle an. Einer der beiden Männer habe am hinteren Ausstieg gestanden, weshalb der Fahrer diesen öffnen wollte. Den zweiten Fahrgast habe er zu diesen Zeitpunkt nicht gesehen. Er bemerkte ihn erst wieder, als er hinter ihm stand und ihm ein Messer an den Hals hielt. Wie die Polizei weiter berichtet, forderte der Unbekannte Geld. Der Busfahrer gab ihm die Einnahmen sowie sein eigenes Porte­mon­naie.