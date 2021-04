Zentrum öffnet am 12. April : Coronaschnelltests ab Montag am Bostalsee möglich

Coronaschnelltests ab Montag am Bostalsee möglich

Zentrum öffnet am 12. April

Bosen Termine müssen vorab im Internet gebucht werden.

Das neue Testzentrum am Bostalsee startet zwar erst am Montag, 12. April, aber schon jetzt können sich Testwillige im Internet einen Termin sichern: www.testzentrum-saar.de. Aufgebaut wird die Teststation nahe der Seeverwaltung auf der Bosener Seeseite. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilt, können sich die Bürger zu Fuß oder per Drive-In abstreichen lassen. Geöffnet ist wie folgt: Montag bis Freitag je 12 bis 18 Uhr, Samstags je 10 bis 13 Uhr.