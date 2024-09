Bosen-Eckelhausen Bosener Wehr bekommt neue Ausrüstung

Bosen-Eckelhausen · Rund 1,25 Millionen Euro hat die Gemeinde Nohfelden in den Feuerwehrstandort Bosen-Eckelhausen investiert, wie ein Sprecher mitteilt. Mit der Beschaffung einer neuen Gelenkdrehleiter DLA(K) 23/12 sowie der Erschließung der Außenanlage am Feuerwehrgerätehaus konnten optimale Voraussetzungen geschaffen werden, um auch in Zukunft den Brandschutz und die Technische Hilfe sicherstellen zu können.

10.09.2024 , 15:39 Uhr

Ortsvorsteher Michael Dietz, Marco Janowski, Bürgermeister Andreas Veit, stellvertretender Löschbezirksführer Rainer Backes, Marcus Gierend und Klaus-Peter Schorr, Kreisbeigeordneter Dennis Meisberger, Wehrführer Jochen Wilhelm, Florian Schorr, stellvertretender Wehrführer Marc Leonhard, die Jugendfeuerwehrbeauftragte Ina Welter, Löschbezirksführer Lukas Becker, Hermann Ludwig, Marvin Steffen, Dominik Schmidt, Martin Recktenwald, der Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes, Gerhard Sauer, die Landtagsabgeordnete Nadia Schindelhauer, Staatssekretär Torsten Lang und Claus Kürsteiner (Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes) Foto: DANIEL GISCH