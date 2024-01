Wieder bei 19 Prozent „Es muss ein Zwischending her“

Dass die Gäste nicht mehr kommen ist die größte Angst. Darum sei es jetzt erst einmal das Ziel, die kommenden beiden Jahre gut zu meistern, sagt Henriette Merker. „Wir wissen, dass diese Zeit schwierig wird“, ergänzt die Hotel- und Restaurantbetreiberin, „wir hoffen aber auch, dass es dann wieder ruhiger wird, die Krise überstanden ist.“ Im nächsten Jahr stünde außerdem ein Meilenstein an: Das 50-jährige Bestehen des Hauses. Gemeinsam mit ihrem Mann Henning betreibt Henriette Merker das Merker’s Hotel und Restaurant am Bostalsee. Sie führen den Familienbetrieb bereits in dritter Generation. Sohn Nils (13) mache gerade die ersten Gehversuche in Richtung Gastronomie. „Auch für ihn wollen wir das Haus unbedingt erhalten, um ihm dieselbe Chance zu geben, die sein Uropa schon den zwei Generationen davor gegeben hat“, betont Henriette Merker.