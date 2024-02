„Es war ein arbeitsreiches Jahr“ Bilanz nach einem Jahr Pastoraler Raum Tholey

Auf dem Tisch im Besprechungsraum stehen Tee und Kaffee bereit. „Im Juni konnten wir hier unsere Räume beziehen“, sagt Susanne Zöhler, während sie die erste Tasse einschenkt. Das Pfarramt in Neunkirchen/Nahe ist das Zuhause des Leitungsteams im Pastoralen Raum Tholey geworden. An dessen Spitze steht Dekan Theo Welsch. Weitere Mitglieder sind Zöhler und Sebastian Leinenbach. An diesem Vormittag kommen sie zusammen, um im SZ-Gespräch eine erste Bilanz zu ziehen.