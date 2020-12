Umwelt-Campus Birkenfeld : Über Roboter und die Fabrik der Zukunft

Professor Oliver Braun bei seinem Vortrag. Foto: Jannik Scheer/Umwelt-Campus Birkenfeld

Neubrücke Online-Vorträge zu verschiedenden Themen bietet der Umwelt-Campus Birkenfeld an.

Pandemiebedingt konnte der Umwelt-Campus Birkenfeld in diesem Jahr die traditionelle „Nacht der Wissenschaft“ nicht wie gewohnt über die Bühne gehen lassen. Anregende Gespräche mit Gästen aus Politik und Wirtschaft rund um die Forschung müssen in das nächste Jahr verschoben werden. Um Interessierten trotzdem die Möglichkeit zu bieten, die aktuellen Themen zu verfolgen und einen Einblick in die Forschungslandschaft zu geben, wurden die Forschungsberichte von vier Professoren des Umwelt-Campus aufgezeichnet. „Diese Beiträge können ab sofort online abgerufen werden“, erläutert ein Campus-Sprecher.

Professor Norbert Kuhn, ehemaliger Präsident der Hochschule Trier, erklärt in seinem Videobeitrag das Thema „Bereit für Künstliche Intelligenz“. Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) spielten in immer mehr Lebensbereichen eine herausragende Rolle. Die KI gilt als eine der Schlüsseltechnologien der kommenden Jahrzehnte. „Sein Vortrag gibt eine kurze Einführung in die Entwicklung dieses Wissenschaftszweigs und nennt beispielhaft einige aktuelle Anwendungsbeispiele, sowohl allgemeiner Art als auch solche, die am Institut für Softwaretechnik bearbeitet werden“, sagt der Sprecher. Auf Basis dieser Kompetenzen entstehen auch neue Studien- und Promotionsangebote am Umwelt-Campus in Birkenfeld.

Der zweite Trailer dreht sich um das Forschungsthema „Worst-case Analyse von Approximationsalgorithmen“ von Professor Oliver Braun. Für manche Optimierungsprobleme dauere es viel zu lange, um alle Lösungsmöglichkeiten auszuprobieren. Da man dennoch Lösungen brauche, wende man in diesen Fällen häufig Approximationsalgorithmen an, die zwar meistens ganz gut funktionierten, manchmal aber auch weit weg von der optimalen Lösung liegen können. „Wie weit im ungünstigsten Fall dies sein kann, ist Gegenstand der Analyse von Professor Braun“, verrät der Sprecher. „Smarte Robotik – Einblicke in die Produktion der Zukunft“ ist ein Vortrag, der die Fabrik der Zukunft vorstellt, wie Mensch und Roboter miteinander arbeiten und welche konkreten Lösungsansätze heute schon im Einsatz sind.

Professor Georg Wenglorz erläutert in seinem Video „B2B Internet Geschäfte in der EU – Rechtliche Rahmenbedingungen“. US-amerikanische Unternehmen seien häufig überrascht über die vielen Regeln und Vorschriften, die ein Unternehmen beim Verkauf von Waren oder Dienstleistungen über das Internet in der EU beachten muss. Es gebe einerseits spezielle Rechtsvorschriften für den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Unternehmen (beispielsweise B2B) und davon abweichende Bestimmungen für den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher (B2C). Dieser Vortrag konzentriert sich auf die Regeln für B2B-Transaktionen.