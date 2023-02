Löschbezirk Neunkirchen/Nahe : Löschbezirke wollen in Zukunft fusionieren

Löschbezirke wollen in Zukunft fusionieren

Neunkirchen/Nahe Beim Löschbezirk Neunkirchen/Nahe standen neben Beförderungen auch Ehrungen auf dem Programm der Hauptversammlung.

Darüber hinaus beförderte er den stellvertretenden Löschbezirksführer Keanu Therre zum Oberfeuerwehrmann, Oliver Noster zum Löschmeister und den stellvertretenden Jugendfeuerwehrbeauftragten Christof Ferdinand zum Hauptlöschmeister, wie ein Sprecher der Feuerwehr in einer Pressemitteilung schreibt. Für seine 35-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Brandmeister Ralf Adams das Silberne Feuerwehr-Ehrenabzeichen am Bande verliehen und dem Oberlöschmeister Hans-Jürgen Scherer das Abzeichen für 50-jährige treue Dienste.