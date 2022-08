Bauern- Kunst- und Handwerkermarkt : Neues, Altes und viel blauer Himmel

Wie für ihn gemacht. Der kleine Fiete passt ganz hervorragend auf den kleinen Weinbergschlepper. Foto: Ralf Mohr

Wolfersweiler Der erste Bauern-, Kunst- und Handwerkermarkt an der Laurentiuskirmes in Wolfersweiler zog zahlreiche goße und kleine Besucher an.