Blaulicht : Unbekannter fährt gegen Bahnschranke in Walhausen

Walhausen Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Samstagabend in der Zeit zwischen 22.45 und 23.05 Uhr am Bahnübergang in Walhausen mit der Bahnschranke kollidiert. Das berichtet die Polizei. Durch den Anstoß zerbrach die Bahnschranke, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, so die Polizei weiter.

Von Melanie Mai

Techniker reparierten mittlerweile die Schranke.