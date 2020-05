Abwechslung in Birkenfeld : „Dirty Dancing“ und mehr im Autokino sehen

Birkenfeld Das Movietown-Autokino-Birkenfeld ist an den Start gegangen.

Um Abwechselung in den Corona-Alltag zu bringen, eröffnet das Movietown Hoppstädten Weiersbach in Zusammenarbeit mit QDM Events das Movietown-Autokino-Birkenfeld auf dem Talweiherplatz. Tickets, sowie Popcorn, Nachos und Co sind ausschließlich online erhältlich. Projiziert wird mit einem original Kino-Digitalprojektor, den Sound erhalten die Besucher über ihr Autoradio, teilt ein Sprecher mit. Filme wie „Joker", „Das perfekte Geheimnis", „Lindenberg – Mach Dein Ding", „Dirty Dancing" oder auch „Disney's König der Löwen" stehen auf dem Programm. Einlass ist jeweils ab 20 Uhr, die Vorstellung beginnt jeweils um 21.15 Uhr. Tickets und die Programmübersicht gibt es ebenfalls übers Internet.