Ausstellung in Nohfelden Ein Element – zwei Welten

„Mein Element ist das Wasser“, erklärt die freischaffende Künstlerin Judith Boy in Anspielung auf das immer wieder in ihren Arbeiten thematisierte Nass. Sie ist in ihrer Malerei und auch in der Objektkunst in meist abstrakter Weise den Elementen zugewandt, gibt Stimmungen und Gefühle weiter, lässt dabei aber Spielraum für das eigene Empfinden des Betrachters. Sie ist ein Freigeist, und das merkt man ihren Arbeiten auch an.