Ausstellung in der Bosener Mühle : Das Urbane steht im Mittelpunkt

Bosen Ausstellung „Sky Blue “ in der Bosener Mühle zeigt Werke des Künstlers Georg „Jordi“ Palocz.

Jordi (die katalanische Form von Georg) wird als György Palocz 1958 in Temeschburg, Rumänien, als Sohn einer deutschen Mutter und eines ungarischen Vaters geboren. Die durch ihre Herkunft zu einer Minderheit gehörenden Eltern wie auch die Lage von Temeschburg im Dreiländereck Rumänien – Serbien – Ungarn prägen Jordi schon früh zu einer weltoffenen und nach Westen orientierten Persönlichkeit, so der Sprecher weiter.

Thematik seiner Malerei ist oft das Urbane, wobei sie mittlerweile weitaus abstrakter als in früheren Werken erscheint. Die Farben sind in der Anfangszeit dunkel, bedrückend, ernst. Jetzt wirken seine Bilder fröhlich, heiter, zum Teil in leuchtenden Farben, mitunter auch in Pastell. Den Bereich von Porträts und figürlicher Malerei hat er in den letzten Jahren verlassen, hin zu freien Formen und Farbkompositionen.