Kostenpflichtiger Inhalt: Aufforstung am Bostalsee : Baum-Mix von damals kann heute Vorbild sein

Exemplarisches Waldstück nahe des Seglerhafens am Bostalsee, das vor gut 40 Jahren mit verschiedensten Baumarten angepflanzt wurde. Foto: Evelyn Schneider

Bosen Zur 40-jährigen Geschichte des Bostalsees gehört auch das Aufforstungsprojekt an Rundweg und Campingplatz. Wie das ablief, verrät der damalige Umweltamts-Leiter.

Fast täglich passieren es viele Spaziergänger, schnüffeln Hunde in dem derzeit farbenfrohen Laub am Boden. Dass das Waldstück nahe des Seglerhafens am Bostalsee gleich in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes ist, dürfte wohl kaum jemandem beim Vorübergehen bewusst sein. Anton Wicken-

brock hingegen betrachtet jeden einzelnen Baum mit Aufmerksamkeit. War der 79-Jährige doch einst dabei, als die Setzlinge gepflanzt wurden. Auch sie sind Teil der Geschichte „40 Jahre Bostalsee“.

Als die Arbeiten zu dem Großprojekt, das heute ein Tourismusmagnet ist, Mitte der 1970er-Jahre begannen, gab es die vielfältigen Wälder, die jetzt den Rundweg flankieren, noch nicht. Sie wurden von Menschenhand geschaffen. Wickenbrock, der damals Leiter des Umweltamts beim Landkreis St. Wendel war, erinnert sich noch gut daran, dass es der Wunsch war, dass eine Art Landschaftspark entsteht. Doch womit sollten die vielen Hektar an Land bestückt werden? Bei dieser Frage sei nichts dem Zufall überlassen worden, und die Planer gingen neue Wege. In Absprache mit Forstdirektor Karl Leonard und Forstamtsmann Herbert Rixecker vom Türkismühler Forstamt fiel die Entscheidung, dass Mischwälder angepflanzt werden sollten – mit Ahorn, Kirsche, Eiche und Buche. „Auch Fichten gehörten dazu, damit noch etwas Grün vorhanden ist, wenn das Laub im Winter abgefallen ist“, erläutert der 79-Jährige. Einen weiteren Farbakzent sollten die Roteichen setzen. „Diese zu pflanzen, war damals noch nicht üblich.“

Info Einige Zahlen rund um den Bostalsee Der Bostalsee wurde am 20. Mai 1979 offiziell eröffnet. In das Großprojekt in der Gemeinde Nohfelden investierte der Landkreis St. Wendel 39 Millionen Mark, 23 Millionen gab es als Zuschüsse von Land und Bund. Etwa eine Million Mark floss in das Anpflanzen der Bäume und Sträucher. Seit 1977 verwaltet das Freizeitzentrum Bostalsee als Eigenbetrieb des Landkreises den See. Im Eröffnungsjahr 1979 kamen bereits 380 000 Besucher, inzwischen sind es pro Jahr etwa 830 000 Gäste. Diese und weitere Fakten sind vom Landkreis auch in dem Buch „40 Jahre Bostalsee“ zusammengefasst worden. Diese Zeitreise in Bildern gibt es für 9,90 Euro unter anderem bei der Tourist-Information St. Wendeler Land am Bostalsee und im Servicebüro des Landkreises St. Wendel, ISBN: 978-3-00-062395-0.

Ungewöhnlich auch die Zahl der Sträucher und Bäume, die am Bostalsee ihren Platz fanden. Wickenbrock spricht von 645 000. Darin enthalten sind auch die Wasserpflanzen für das Biotop am südlichen Zipfel des Sees. „Diese wurden übrigens von den Damen vom Bund Naturschutz Ostertal (BNO) gepflanzt“, erinnert sich der 79-jährige Gartenbau-Ingenieur.

Lesen Sie auch Geburtstag : Liebe, Tod und ein gelbes Gummiboot

Neben den Naturschutz-Ladies haben auch Kinder und Jugendliche der Deutschen Waldjugend einen Teil zur Aufforstung am Bostalsee beigetragen. Anlässlich des „Tages des Baumes“ 1979 brachten sie 100 Bäume in die Erde. So gab es bei dem Pflanzprojekt zum einen ehrenamtliches Engagement, zum anderen waren Firmen im Einsatz. Einen wichtigen Beitrag zum Gelingen haben aber auch Arbeitslose geleistet. „Es gab damals eine Maßnahme über das Arbeitsamt“, blickt Wickenbrock zurück. Im Schnitt seien täglich 40 Arbeitslose auf den Flächen am See am Werkeln gewesen. Etwa eineinhalb Jahre hätten sie die unterschiedlichen Sträucher und Bäume angepflanzt.

Anton Wickenbrock (links) im Gespräch mit Werner Feldkamp. Foto: Evelyn Schneider