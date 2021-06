Umwelt-Campus Birkenfeld : Praxisnahe Ausbildung für Nonprofit-Manager

Neubrücke Am Umwelt-Campus Birkenfeld startet im Oktober ein neuer Bachelor-Studiengang. Es wird dabei zwei Varianten geben.

Studiert man die empfohlene dual praxisintegrierte Variante, dann sucht und bindet man sich für den Studienverlauf per Praktikantenvertrag an eine kooperierende NGO/NPO und lernt so tiefer den ausgewählten Bereich kennen. Oft werde dies auch finanziell honoriert. Nicht nur blanke Theorie: In der vorlesungsfreien Zeit werden dann Praxisphasen in den Institutionen verbracht. In Summe könne so während des Studienverlaufs insgesamt mehr als ein Jahr an Praxiserfahrung gesammelt werden. Die Bodensee-Stiftung, die Deutsche Umwelthilfe und der Global Nature Fund sind bereits als erste Kooperationspartner gelistet. Weitere Nonprofit-Einrichtungen seien in aussichtsreichen Gesprächen. Vorteil für die dual Studierenden: Neben den Aussichten auf eine Vergütung während der vorlesefreien Zeiten findet eine noch engere Verzahnung zwischen Studieninhalten und Praxis statt. Frisch an der Hochschule erworbenes Wissen könne direkt angewendet werden.