Umwelt-Campus Birkenfeld : Lüftungsampel im Selbstbau kommt gut an

CO 2 -Ampel zur COVID-19 Prävention: Ein solches Gerät selbst zu bauen, fördert die Kreativität und hilft im Kampf gegen die Pandemie . Foto: A. Guldner/ Hochschule Trier

Birkenfeld Da man das Virus nicht direkt messen kann, ist der CO2-Anteil ein guter Indikator für ausgeatmete Luft in einem geschlossenen Raum.

Infektionsrisiko senken, MINT-Hintergründe vermitteln, Digitalisierung gestalten. Das sind die Ziele einer bundesweiten Selbstbau-Initiative zur richtigen Lüftung in Innenräumen. „Einige Bundesländer fördern bereits den Selbstbau von CO 2 -Ampeln innerhalb des Unterrichts“, berichtet Kerstin Görtz von der Pressetelle des Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB)

In Zeiten steigender Inzidenzen und Virus-Mutationen wird kaum ein Thema so kontrovers diskutiert wie die Öffnung der Schulen, heißt es in der Mitteilung des UCB. Und weiter: „Impfen, Testen, AHA-Regeln und Lüftung bilden das bekannte Arsenal an Möglichkeiten, um die Bildungsbedürfnisse der jungen Generation in Präsenz zu sichern.“ Aufgrund der eingeschränkten Impfstoffversorgung und der dadurch zu erwartenden Fortschreibung des Infektionsrisikos bis in den Herbst, rücke das Thema Luftqualität in Innenräumen nun erneut in den Fokus der Betrachtung.

Winzige Tröpfchen (Aerosole), die beim Atmen und Sprechen entstehen, sind ein wesentlicher Übertragungsweg für COVID-19. Doch diese können durch technische Maßnahmen reduziert werden. Im Sommer können wir die Fenster weit geöffnet lassen, aber auch in der kühlen Jahreszeit müssen die Aerosole durch zyklisches Lüften oder raumlufttechnische Maßnahmen aus den Innenräumen verbannt werden. Zu wenig Lüften erhöht dabei das Infektionsrisiko. „Zu viel, oder falsches Lüften senkt die Raumtemperatur, verringert die Behaglichkeit, erhöht den Energiebedarf der Heizung und führt so zu einer weiteren Verstärkung des Klimawandels“, sagt Christoph Kaup, Vorsitzender des Fachverbands Gebäude Klima und Honorarprofessor für Energieeffizienz und Wärmerückgewinnung am Umwelt-Campus.

Da man das Virus nicht direkt messen kann, ist der CO 2 -Anteil ein guter Indikator für die Menge ausgeatmeter Luft in einem geschlossenen Raum. Je höher die gemessene CO 2 -Konzentration in der Raumluft ist, desto höher ist das Infektionsrisiko, falls sich eine kranke Person im Raum aufhält. Gemeinsam mit Mitstreitern der IoT2-Werkstatt (Internet der Dinge und des Denkens) aus dem nationalen Digitalgipfel und Guido Burger haben Forscher des UCB schon im Sommer aufgezeigt, welches Potenzial die Raumluftqualität in Schulen für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft entwickeln kann. Der Selbstbau einer „IoT-CO 2 -Ampel“ biete eine einmalige Chance, ein neues fächerübergreifendes Denken im Bildungssystem zu verankern. Gemeinsam im Team etwas Sinnvolles bauen, MINT und Digitalisierung anfassbar machen, Klimagase reduzieren und so die kalte Jahreszeit im Klassenzimmer erträglicher gestalten – das ist die Motivation, die in den vergangenen Wochen und Monaten hunderte von Selbstbauprojekten an Schulen in Deutschland und in europäischen Nachbarländern begeistert habe. „Wir sind überrascht von der überwältigenden Resonanz, die unser Projekt ausgelöst hat, und freuen uns über die vielen ehrenamtlichen Mitstreiter. Zeigt es uns doch, dass wir in der Gesellschaft noch in der Lage sind, neue Herausforderungen gemeinschaftlich zu meistern“, meint Professor Klaus-Uwe Gollmer, einer die Hauptinitiatoren der IoT2-Werkstatt am Umwelt-Campus der Hochschule Trier.

Die Aktion hat im Schulbetrieb viel Zustimmung gefunden. In einigen Bundesländern wird der Selbstbau auch finanziell gefördert. In Baden-Württemberg etwa können interessierte Lehrkräfte die Mittel für Bausätze noch bis zum Sommer abrufen und die Lehrerfortbildung hat begleitend dazu Lehrmaterialien für den Unterricht bereitgestellt. Der Landkreis St. Wendel übernimmt, unterstützt vom Innenministerium, das Konzept für seine Schulen und hat bereits mehr als 600 Klassenräume ausgestattet. „Durch den Bau und die Programmierung der CO 2 -Ampeln befassen sich die Schüler begeistert mit dem Lüftungsthema. Das Selbermachen schafft Kompetenz und Verständnis für die Zusammenhänge – und Akzeptanz für die erforderlichen Maßnahmen im Unterrichtsalltag“, sagt Gerhard Bäurle, Coach am Jugendforschungszentrum Energie und Umwelt im Landkreis Böblingen.

Aber auch ohne finanzielle Unterstützung aus der Politik sind engagierte Gruppen bundesweit dabei, oft inspiriert durch die Open-Source Bauanleitungen auf der Homepage des Umwelt-Campus, den regionalen Selbstbau zu organisieren. Die Make, eine Zeitschrift aus dem Heise-Verlag, verschenkt 2000 Platinen an interessierte Nachbauer.

Inzwischen würden die regionalen Wirtschaftsförderungen das Potential für die Wirtschaft entdecken. Nicht nur Schulen, sondern öffentliche Kultureinrichtungen, Behörden, Arztpraxen und der Einzelhandel lassen sich mittels Raumluftüberwachung sicherer machen. „Es ist Pandemie und wir nutzen eine unserer schärfsten Waffen nicht – die Digitalisierung. Warum nicht?“, fragen sich Professor Gollmer und seine Mitstreiter.