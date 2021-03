Center-Parcs-Generalmanagerin blickt zurück : Als der Urlaub am Bostalsee plötzlich endete

365 Tage im Jahr geöffnet – theoretisch. Praktisch hat das Coronavirus 2020 und 2021 eine solche Öffnung in der Ferienanlage am Bostalsee verhindert. Foto: Frank Faber

Bosen Es war am 16. März 2020, als Center-Parcs-Gäste die Ferienanlage wegen Corona verlassen mussten. Ein Jahr später ist wieder geschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Faber

365 Tage ist es her, aber noch irgendwie so nah, als wäre es vergangene Woche gewesen. Am 16. März 2020 hat Center-Parcs wegen der Corona-Pandemie alle Ferienanlagen in Deutschland schließen und die Feriengäste nach Hause schicken müssen – auch am Bostalsee. Die Grenzen zu Frankreich und Luxemburg wurden noch am gleichen Tag geschlossen. 24 Stunden später sprach die Bundesregierung eine weltweite Warnung für touristische Reisen aus. „Es ging alles sehr schnell. Im Dezember 2019 haben wir noch nach China geguckt, als dort Krankenhäuser aus dem Boden gestampft worden sind. Dann ist die Krankheit auch bei uns angekommen, die Konsequenzen hätte ich mir vor einem Jahr nie ausmalen können“, blickt Esther Puma, Generalmanagerin von Center-Parcs am Bostalsee, zurück. Ende des Monats wird im Zuge des Lockdowns nicht nur der Ferienpark im nördlichen Saarland schon insgesamt sieben von zwölf Monaten dicht sein.

„Wir waren der vollen Überzeugung, dass wir über Weihnachten im Park sein könnten. Das Weihnachtsgeschäft ist Hochsaison“, berichtet die Generalmanagerin. Künstler für coronakonforme Shows seien gebucht gewesen, doch das Virus hat keinen Auftritt und keine Gäste bis zum heutigen Tage zugelassen. „Die angedachten finanziellen Unterstützungen, die wir erhalten, decken in keinster Weise die Umsatzeinbußen durch die Schließungen der Parks und bei Weitem auch nicht die weiter anfallenden fixen Kosten, was einen enormen finanziellen Schaden mit sich bringt“, erklärt die Generalmanagerin. Trotz Zwangsschließung kann ein so großer Park nicht einfach zugesperrt werden und der Letzte macht das Licht aus.

Das Restaurant im Market Dome wird renoviert und mit mit neuem Mobiliar bestückt. Foto: Frank Faber

Lesen Sie auch Strandkörbe in Bosen und Gonnesweiler : Ein Hauch von Meer am Bostalsee

Hintergrund Zum Schutz der Gäste, Partner und Mitarbeiter wurden alle in Deutschland liegenden Ferienparks von Center-Parcs auf Grundlage eines ausgearbeiteten Covid-19-Hygiene- und Gesundheitskonzepts durch das SGS Institut Fresenius auditiert und zertifiziert. Basis ist ein strenger Maßnahmenkatalog, der die in Deutschland geltenden gesetzlichen Anforderungen berücksichtigt. Die Geschäftsleitung ist zudem überzeugt, dass der Aufenthalt in einer Center-Parcs-Anlage kein erhöhtes Risiko mit sich bringt, denn die Ferienparks bieten ihren Gästen die Möglichkeit, einen sicheren Urlaub im eigenen Ferienhaus mit reichlich Abstand zu Nachbarn und inmitten der Natur zu verbringen, erklärt Center-Parcs. Was darüber hinaus noch angeboten werden könne und in welchem Umfang, würden dann die aktuellen Inzidenzwerte zeigen.

Zwischendrin hat die Freizeiteinrichtung Lebensmittel an bedürftige Familien gespendet, ein Techniker prüft täglich alle Anlagen. Der Green Service füttert die Tiere, pflegt die Natur-Areale und muss sich um die tropischen Pflanzen wie Kokospalmen oder Bananenstauden in den Badelandschaften kümmern. Das Guest-Service-Personal (Sicherheitsdienst) ist für den Dienst in dem menschenleeren Freizeitpark gar aufgestockt worden. „Unser Park ist eine Geisterstadt, da ist nachts ja keiner und deshalb ist der Guest Service rund um die Uhr im Dienst“, berichtet Puma.

Esther Puma, Generalmanagerin Center-Parcs am Bostalsee. Foto: Melanie Mai

Vorteil Lockdown: Ohne Gäste gehen die Renovierungsarbeiten im Market Dome gut voran. Foto: Frank Faber Foto: Frank Faber

Auch wenn es noch immer an einer politischen Strategie seitens der Bundesregierung zum Neustart des Tourismus fehle, verkündet sie zuversichtlich: „Wir sind im Öffnungsmodus.“ Center Parcs bemühe sich aktuell darum, dass auf der Ferienanlage am See ein Schnelltestzentrum entsteht. „Das ist ein Argument dafür, das die Gäste bei uns sicher ihren Urlaub verbringen können. Wie müssen ja dann zusätzlich genau wissen: wie können wir das mit den Schnelltests für unsere Mitarbeiter regeln“, sagt Puma. In den ersten Wochen nach einer möglichen Öffnung erwartet sie keine ausländischen Feriengäste in Bosen, sondern eher deutsche Gäste, die die Ferienanlage füllen. „In den Ferienhäusern und sie völlig autark und sicher“, stellt die Generalmanagerin fest (siehe Infobox).

Lesen Sie auch Nächste Konsequenz der Pandemie : Ferienpark am Bostalsee schließt wegen Corona

Auch Konzepte für die Rückkehr der Mitarbeiter sind vorbereitet. „Wir mussten auch sehen: wie regeln wir die Homeoffice-Pflicht. Doch das ist mach- und umsetzbar“, erläutert Puma.

In diesem Supermarkt auf dem Gelände des Ferienparks am Bostalsee kann derzeit niemand einkaufen. Foto: Frank Faber

Momentan beobachtet sie im gesamten Bereich der Freizeiteinrichtung den Wandel von der Geisterkulisse zum Frühlingserwachen. 500 Legionellenspülungen sind in den Ferienhäusern bereits durchgeführt worden, zwei Mitarbeiter schwingen nun dort die Pinsel. Im Market Dome werden zwei Restaurants entrümpelt, renoviert und die Wände gestrichen und tapeziert. „Das geht jetzt besser wie im Vollbetrieb“, erklärt die Generalmanagerin.

Doch wie viel Vorlaufzeit ist für eine Öffnung notwendig? „Zehn Tage wären für uns bequem, in sieben Tagen würden wir es hinbekommen. Von der Organisation bin ich mir sicher, allerdings muss auch die komplette Technik dabei mitkommen“, meint Puma. Nun warte sie auf den Startschuss zur Wiedereröffnung. „Wir benötigen dazu ein klares Konzept für uns und unsere Konsumenten, ansonsten kommen wir nicht zu zusammen“, sagt Puma.

Aber die Center-Parcs-Geschäftsführung sieht Licht am Ende des Tunnels, denn Christian Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, hat bereits verlauten lassen, dass das Reisen über Ostern in Hotels oder Ferienwohnungen für sein Bundesland mit klaren Hygienekonzepten und Schnelltestergebnissen möglich sein wird. „Wir rechnen damit, dass dies für das Saarland ebenso möglich sein wird. Bei uns laufen bereits mit Hochdruck die Vorbereitungen, um unseren Gästen für die Osterferien einen Aufenthalt anbieten zu können“, betont die Generalmanagerin. Und den Urlaubern könne ihr Aufenthalt im Mai/Juni mit den Auftritten der verschiedenen Künstler bei den Strandkorb-Open-Air-Festivals am Bostalsee zusätzlich aufgewertet werden. „Eine ganz tolle Sache, worauf wir uns sehr freuen und auf Feriengäste hoffen, die die Konzerte besuchen“, sagt Puma zur Zukunftsmusik.

Überraschendes Urlaubsende: Am 16. März 2020 mussten Center-Parcs-Gäste am Bostalsee ihre Koffer packen und nach Hause fahren. Foto: B&K/Bonenberger/