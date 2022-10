Strafverfahren wartet : Betrunkener Rollerfahrer stürzt vom Zweirad

Foto: dpa/Fabian Strauch

Sötern Während einer Verkehrskontrolle der Polizeiinspektion Nordsaarland am Samstagabend gegen 21.15 Uhr in Sötern fuhr ein Rollerfahrer in starken Schlangenlinien an den Beamten vorbei in die Straße Fronenberg und kam dort zu Fall.

