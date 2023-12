Weihnachtsmarkt in Selbach Adventsmarkt in Selbach mit ganz besonderem Charme

Selbach · Die Wachsbildnerei Kerzenschein von Sabrina Wilhelm in Selbach veranstaltete während ihrer Adventsausstellung zum dritten Mal einen kleinen, aber feinen Adventsmarkt. In der Ringstraße Zum Reiterbruch konnten die Besucher nach Herzenslust stöbern und schlemmen und sich bei zwar wenig einladendem nasskalten Wetter dennoch in erste Weihnachtsstimmung versetzen lassen.

01.12.2023 , 15:46 Uhr

Im Geschäft und in der Scheune der Wachsbildnerei Kerzenschein von Sabrina Wilhelm (ganz rechts) gab es die herrlichsten Kerzenkreationen nicht nur für die Festtage, aber auch und ganz besonders um die Feiertage mit besonderen Glanzpunkten zu bereichern. Foto: Ralf Mohr

Von Ralf Mohr

Neben den festlichen und innovativen Kerzenkreationen nach eigenen Entwürfen der Wachsbildnerei Kerzenschein, die nicht nur in den Verkaufsräumen, sondern auch in der weihnachtlich dekorierten Scheune zu besichtigen waren, hatten auch zahlreiche weitere Standbetreiber mit viel Liebe und Akribie ihre Waren feilgeboten. Insgesamt 14 Aussteller ließen keinen Zweifel daran aufkommen, dass das Christkind bald vor der Tür steht.