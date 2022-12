Adventskonzert : Adventskonzert mit Just Voices

Der Chor Just Voices bei einem seiner Auftritte Foto: Wolfgang Kilian/Chor

Walhausen Zwei Jahre Zwangspause, eingeschränkte Proben und ein Online-Konzert im vergangenen Jahr in Püttlingen sind Vergangenheit, am kommenden Sonntag, 11. Dezember, veranstaltet der Chor Just Voices, der 1977, also vor 45 Jahren, als Jugendchor 77 Walhausen gegründet wurde, sein 42. Adventskonzert, wie ein Sprecher des Chores ankündigt.

Um 15 Uhr geht der adventliche Konzertnachmittag mit dem Verkauf von Kaffee und Kuchen los, heißt es weiter. Um 16 Uhr beginnt das Adventskonzert mit dem Chor Just Voices. Einige Solisten des Chores werden das Konzert mit vorweihnachtlichen Gedichten und Solo-Liedbeiträgen bereichern.

In diesem Jahr wird der Chor Projekt 03 aus Althornbach als Gastchor die Veranstaltung mitgestalten.

In zahlreichen Proben – auch eine Kompaktprobe über ein Wochenende in einem Schullandheim – haben sich die Sängerinnen und Sänger von Just Voices mit ihrem Dirigenten Steffen Hällmayr aus Püttlingen, der auch Leiter des Gastchores ist, auf dieses Konzert vorbereitet.