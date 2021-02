Gemeinderat Nohfelden : SPD kritisiert die Abholzung

Sötern Die Abholzung in Eiweiler war Thema im Gemeinderat.

Eine Stunde lang ging es am Donnerstagabend in der Sitzung des Nohfeldener Gemeinderates in Sötern um die ungewollte Abholzung von Bäumen auf der Baustelle des „Silence Parks One“ (wir berichteten). Während der Investor die Schuld überwiegend bei der beauftragten Firma sieht, kritisierte SPD-Sprecher Eckhard Heylmann in erster Linie den Investor, der seiner Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sei. > Bericht folgt