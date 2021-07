Abent(h)euer Literatur : Abent(h)euerliche Reise in ferne Welten

Abentheuer Zweite Runde von „Abent(h)euer Literatur“: Die Autorin Heike Knauber und die Musikerin Pamela Buell waren dabei.

Fein aufeinander abgestimmt wechselten Musik und Textvortrag einander ab, teilt Liebold mit. Und weiter: „Pamela Buell brillierte auf Kontrabass, Geige, Bratsche und Viola d‘amore und hatte sich hörbar mit Knaubers Texten auseinander gesetzt“. Neben Stücken von Bach und Thielemann, einem Ausflug in die Renaissance und einem gesungenen Jazz-Stück waren es vor allem ihre Improvisationen, die dem Publikum und nicht zuletzt der Autorin Gänsehaut bereiteten. „Unglaublich, was man aus einem Kontrabass herausholen kann“, bedankte sich Knauber bei Buell. „Ich habe meine eigene Geschichte in Bildern vor dem inneren Auge ablaufen sehen.“ Buell hatte sich so von einer Szene in einer unterirdischen Zisterne inspirieren lassen und ihrem Kontrabass das Plätschern von Wasser, Tritte auf geheimen Treppen und sogar das panische Ringen eines Ertrinkenden entlockt. Dabei waren nicht nur die klanglichen Bilder beeindruckend, sondern auch, die Musikerin dabei zu beobachten, wie sie wild mit Bogen, Händen und einem Tuch das Instrument bearbeitete, so Liebold. Sie wechselte zwischen Stücken, die das Publikum genießerisch die Augen schließen ließ zu wild-provokanten Klangexperimenten, die frappierend genau die gehörten Szenen in Tönen wiedererschufen. Eine echte Herausforderung, denn die Autorin führte das Publikum an denkbar unterschiedliche Orte ihres Romans. In der unterirdischen Zisterne einer Hafenstadt lernte man die Hauptcharaktere kennen, wo eine junge Frau ihrem wahren Wesen ins Auge blicken muss und sich in eine Art Sirene verwandelt. Auf den vulkanischen Feuerinseln erlebte die Hörerschaft eine Geburt unter bedrohlichen Umständen. Und im Wüstenreich Assun begegnete sie einem Feuerdämon. Die Musikerin, die aus den USA stammend in Boston studierte und in den unterschiedlichsten Orchestern und Kombos von Klassik über modern Klassik bis hin zu Jazz und freier Improvisation erfahren ist, arbeitete auch mit dem Raum, indem sie immer wieder ihren Standort wechselte und sich – mit Maske – durch das Publikum bewegte.