Häusliche Gewalt in Walhausen : Freundin gewürgt und mit 1,2 Promille unterwegs

Häusliche Gewalt in Walhausen

Walhausen Von einem Fall von häuslicher Gewalt erfuhr die Polizei Nordsaarland am Freitagabend.

In Walhausen habe ein 19-jähriger Heranwachsender zunächst seiner 15-jährigen Freundin wegen eines Beziehungsstreits ins Gesicht geschlagen und sie am Hals gewürgt. Anschließend habe sie ihm in den Bauch geschlagen. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich zudem heraus, dass der Beschuldigte bereits vor dem Streit alkoholisiert mit einem Motorroller von zu Hause weggefahren und wieder zurückgekommen sei. Da er merklich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ein Atemalkoholtest gemacht. Dieser ergab einen Wert von 1,2 Promille. Auch war er im Besitz einer geringen Menge Betäubungsmittel, berichtet die Polizei. Der junge Mann musste zur Blutentnahme zur Wache gebracht werden und durfte anschließend nicht mehr zu Hause übernachten. Es werden nun mehrere Strafverfahren gegen beide Personen eingeleitet.