Im Chat mit einer Schülerin : 18-Jähriger kündigt Anschlag auf Schule an

Türkismühle Die Polizei sicherte die Ein- und Ausgänge der Gemeinschaftsschule in Türkismühle. Die Ermittlungen laufen.

Was für eine Aufregung an der Gemeinschaftsschule in Türkismühle. Am Mittwoch gegen 10.35 Uhr teilte die Schulleiterin der Polizei Wadern mit, dass im Handy-Chatverlauf einer 15-jährigen Schülerin ein Anschlagsszenario auf die Schule zu lesen sei. Ein 18-Jähriger aus St. Wendel plane einen Anschlag auf die Schule. Dieser Plan war jedoch weder zeitlich noch inhaltlich konkretisiert, berichtet ein Sprecher der Polizei Nordsaarland. Nach Angaben der 15-Jährigen war sie vor etwa eineinhalb Jahren mit dem 18-Jährigen befreundet.

Die Polizeiinspektion Nordsaarland schloss und sicherte in Absprache mit der Schulleitung die Ein- und Ausgänge. Sie erhielt tatkräftige Unterstützung durch Einsatzkräfte der Operativen Einheit Saarland sowie von Spezialeinsatzkräften. Die weiteren Ermittlungen der Kollegen des Kriminaldienstes der Polizeiinspektion St. Wendel ergaben, dass der Tatverdächtige bereits polizeibekannt war. An seiner Arbeitsstelle traf die Polizei den 18-Jährigen an und nahm ihn in Gewahrsam. Die Ermittlungen durch den Kriminaldienst der Polizeiinspektion St. Wendel dauern an.