Ein Marathon an Heiligabend : „Am Berg war er dann weg“

Der Bärenfels ruft: Rund 100 Läufer starteten an Heiligabend über die Kurzstrecke von 8,5 Kilometern. Foto: Frank Faber

Nohfelden Besinnlich, bedächtig, geruhsam? Für Läufer darf Weihnachten durchaus ganz anders ausfallen. Der Heiligabendlauf am Bärenfels ist einer der wenigen Läufe in ganz Deutschland an diesem Datum. Das lockt sogar Biathleten an.