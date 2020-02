16 Gruppen waren am Start : Fastnachtsumzug rollt durch Sötern

Sötern Superhelden, Zwerge und Piraten machten die Straßen in Sötern unsicher.

Die Ahoj-Brause-Päckchen des Theatervereins waren so gut verpackt, dass sie nicht gleich aufsprudelten. Die Superhelden der Söterner Feuerwehr waren als The Avengers unterwegs und zeigten ihre Stärke. Das Lieblingsgetränk der Söterner Jugend dürfte zweifelsfrei ein bekannter Apfelwein in Dosen sein, Fridays for Future hin oder her. Im Gegensatz dazu stachen die Türkismühler Müllpiraten mit ihrem nur aus Sperrmüll gestalteten Piratenschiff in See und mahnten so manche Umweltsünde an. Versöhnlichere Töne schlugen die sieben Zwerge des Karnevalvereins Eckelhausen und eine Gruppe von Söterner Barbiepuppen an. Die Männergarage suchte den nächsten Söterner Kanzlerkandidaten und die Hunolsteiner waren als Musketiere dabei. Diese Session darf bei keiner Fastnachtsveranstaltung das Geschrei zum Gassenhauer Cordula Grün fehlen. Um die passenden musikalischen Unterwasserklänge kümmerten sich deshalb der Musikverein Eisen und die Pfarrkapelle Schwarzenbach.