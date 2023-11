Nohfelden erhält Auszeichnung Eine besonders radfreundliche Kommune

Nun ist es offiziell: Nohfelden ist eine besonders „fahrradfreundliche Kommune“. Für ihr gleichnamiges Projekt wurde die Gemeinde am 26. Oktober bei einer Veranstaltung im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn ausgezeichnet. Wie ein Sprecher der Verwaltung mitteilt, war dem ein Wettbewerb des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vorausgegangen. Dieses hatte unter dem Motto „Gemeinsam aktiv. Mobil in ländlichen Räumen.“ dazu aufgefordert „vorbildliche Aktivitäten“ einzureichen.