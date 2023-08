Kolumne Apropos Nicht nur sauber, sondern rein

Saarländer räumen eben nicht nur ihr Werkzeug akkurat auf, damit sie es schnell zur Hand haben. Wir wissen das eigentlich schon seit immer: Die äußere Ordnung geht mit der inneren Ordnung einher. Wenn draußen in der Welt Chaos herrscht, dann wollen wir es bei uns im Land doch schön sauber, gemütlich und übersichtlich haben. Ordentlich eben. So wie im Tatort, nur ohne Verbrechen. Ist doch in Ordnung, oder?