St Wendel „Auf jedem Teller war etwas Besonderes“

Sie sind „Feuer und Flamme für St. Wendel“. Und wie – mit weit mehr als 100 Grad. Die ersten acht der insgesamt 24 Grillteams legen am Samstagmittag vor Hunderten an Schaulustigen beim Open-Air-Kochwettbewerb mit der Zubereitung eines Hauptgerichtes rund um die Wendelinus-Basilika los. „Ich bin begeistert, dass jetzt schon so viele Besucher da sind“, freut sich der St. Wendeler Ehrenbürger Michael Schultheis, der Initiator und Ideengeber des Grill-Wettbewerbs.