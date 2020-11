Termine im Landkreis St. Wendel : St. Wendeler Seniorenbüro legt neuen Kalender auf

St. Wendel Das Seniorenbüro des Landkreises St. Wendel teilt mit, dass zurzeit der Seniorenkalender 2021/2022, ein Ratgeber für ältere Menschen im Landkreis St. Wendel, redaktionell vorbereitet wird.

Einrichtungen, Dienste, Vereine und Verbände, die in der Altenhilfe oder Altenpflege tätig sind, können sich ab sofort bis zum Redaktionsschluss am Freitag, 20. November, beim Seniorenbüro melden, um mit einem Eintrag oder einer Werbeanzeige vertreten zu sein, so der Sprecher des Landratsamtes weiter.