Walhausen Neuer Lichterglanz auf dem Walhauser Weihnachtsmarkt

So gab es erstmals Flammlachs. Dabei wird der Lachs an einem Brettchen schräg über dem Feuer positioniert, sodass er durch die Flammen zwar gegart wird, aber nicht wie sonst üblich gegrillt. Vielmehr ist er noch zusätzlich dem aromatischen Rauch ausgesetzt, was dem Fisch eine ganz besondere Note verleiht. In ein knuspriges Brötchen gepackt, ergab das einen ganz besonderen Gaumenschmaus. Das dürfte auch so manchem, der sonst nicht unbedingt ein Fisch-Fan ist, vom Gegenteil überzeugt haben.