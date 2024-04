Neue Rettungswache eingeweiht „Man sieht über den gesamten Bostalsee“

Der Balkon der neuen Rettungswache ist jetzt schon Uwe Balzers absoluter Lieblingsplatz. „Meine Frau hat Angst, ich käme nicht mehr nach Hause, weil es hier so schön ist. Vor allem die Aussicht. Man sieht über den gesamten Bostalsee“, schwärmt der Leiter der Wache und lässt seinen Blick über das Gewässer schweifen. An diesem Freitagmorgen sind nur zwei Tretboote unterwegs, ein Segelboot schippert gemächlich vor sich hin und ein paar Spaziergänger schlendern am Ufer entlang. Doch das wird sich schon bald ändern. Mit dem besser werdenden Wetter kommen auch die Besucher. „An einem schönen Sommerwochenende strömen schon mal bis zu 10 000 Badegäste hierher“, weiß Balzer.