Neue Eventhalle in St. Wendel Schlemmen für den guten Zweck

Ali Skaine, Inhaber des City-Frischeladens in der St. Wendeler Innenstadt, hat mit seiner Eventhalle an der Fausenmühle ein neues Projekt aus der Taufe gehoben. In Zusammenarbeit mit der Gudd Zweck UG ist er dort der Gastgeber bezahlbarer und leckerer kulinarischer Events. Los ging es Ende November mit dem Gudd-Zweck-Extrem-Grillen.

„St. Wendeler Eventhalle – Catering und Partylocation“ ist in großen Lettern auf der Glasscheibe jener Räumlichkeit zu lesen, in der Ali Skaine an diesem Abend seine Gäste begrüßt. Der Inhaber des City-Frischeladens hat mit besagter Eventhalle, die im Industrial Style gehalten ist, neues Terrain betreten: „Wir bieten unseren Gästen hier ein Baukastensystem an. Die Halle kann mit und ohne Catering gemietet werden. Außerdem kann man sie herkömmlich bestuhlt, mit Bierzeltgarnituren oder aber mit Stehtischen ausgestattet nutzen“, erläutert der gebürtige Libanese und verrät, dass man bei ihm in Sachen Catering orientalische Speisen, belegte Brötchen und Canapés, aber auch Kaffee und Kuchen ordern könne: