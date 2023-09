Otzenhausen Natur entdecken rund um den Erinnerungspfad

„Mir ist es wichtig, dass nicht nur ich rede und meine Zuhörer still konsumieren. Ich möchte, dass sie selbst schauen, hören, fühlen, staunen – und so Zusammenhänge in der Natur besser verstehen“, sagt Mattern. Für den rund dreistündigen Spaziergang über fünf Kilometer im Umfeld des Erinnerungspfads hat er deshalb neben der reinen Wanderzeit auch einige Aktionen aus der Wildnispädagogik im Gepäck. Vom Spurenlesen bis zum „Baden unter Wipfeln“ als Element des Waldbadens kommt es darauf an, all seine Sinne einzusetzen. Und zwischendurch gemütlich zur nächsten Station zu gehen.