Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald : Naturpark-Gastronomen bieten Picknick-Gutscheine an

St Wendel

Nachdem bereits das Winterpicknick der Gastgeber in der Nationalpark-Region so manche Wanderung versüßt hat, sind nun die ersten Angebote für das Frühlings- und Sommerpicknick eingetroffen. Verpackt im apfelgrünen Beutel gibt es auch hier wieder regionale Leckereien, frisch in der Gastronomie vor Ort zubereitet. Dort bekommt der Wanderer einen fertig gepackten Picknickbeutel mit allem, was er für die Rast unterwegs braucht. Die Betriebe bieten jeweils ein individuelles Picknick mit ihren persönlichen Spezialitäten an, teilt eine Sprecherin der Verbandsgemeinde Baumholder mit. Allen Angeboten gemein ist die Nutzung regionaler, hausgemachter und frischer Produkte. Jedes Picknick enthält Getränke, Obst/Gemüse, Herzhaftes und eine saisonale Leckerei.