Wegsperrungen im Wald : Ranger im Nationalpark müssen wegen Borkenkäfern handeln

St Wendel Im Inneren des Nationalparks darf Natur Natur sein. Dennoch müssen die Ranger ein Auge auf den Borkenkäfer haben.

Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald darf im Kern des Schutzgebiets die Natur schalten und walten, auch kleine Käfer, die vornehmlich Fichten zum Absterben bringen können, dürfen das. Der Borkenkäfer muss aber im Randbereich beobachtet werden, um die angrenzenden Waldgebiete vor Schäden durch den tierisch eifrigen Waldarbeiter zu schützen. Das teilt die ein Sprecher des Nationalparks Hunsrück-Hochwald mit. Daher werden seit Anfang Juni befallene Bäume im Waldschutzbereich des Nationalparks in Zusammenarbeit mit den angrenzenden Forstbehörden gefällt und entnommen.

Im Inneren des Nationalparks darf Natur Natur sein. Hier richtet der Borkenkäfer keinen Schaden an, sondern ist akzeptierter Teil natürlicher Störungen. Er kann sich nach Herzenslust ausbreiten und vermehren. Hier schafft der Käfer geradezu Dynamik. Durch die ungestörte Brutentwicklung sterben die Fichten ab. Sie bieten einer Vielzahl von Organismen notwendige Lebensgrundlage. Pilze, andere Käfer und Nutzinsekten stellen sich hier ein. Bruthöhlen für Höhlenbrüter werden angelegt. Licht fällt in den zuvor dunklen Fichtenforst. Lichtwaldarten werden begünstigt, bis der Wald sich wieder schließt. So ist der Borkenkäfer auch Motor für natürliche Entwicklungsprozesse und Biodiversität im Inneren des Nationalparks.