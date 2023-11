Krippenausstellung in Furschweiler Krippen aus Holz, Ton und in einer Amethyst-Druse

Die Kirchengemeinde und der Kirchbauverein St. Anna hatten wie im vergangenen Jahr wieder das Motto ausgegeben: „Zeigt uns eure Krippen“. Es meldeten sich 25 Aussteller mit insgesamt 55 Krippen an, teilt ein Sprecher der Veranstalter mit. Auf einer 45 Meter langen Ausstellungsfläche in der Kirche waren alte Krippen, Erbstücke aus Familienbesitz, Kinderkrippen verschiedener Spielzeughersteller, Figuren aus den 1960er Jahren aufgebaut. Die Materialien reichten von Keramik über Holz, Kunstharz, Ton und Gips bis zu Knetmasse. Mit viel Liebe zum Detail päsentierten die Aussteller ihre Krippen, die stimmungsvolle Beleuchtung ließ den Ausstellungsort in einem einmaligen Ambiente erstrahlen.