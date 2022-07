Frauen-EM in Furschweiler zu sehen : Public Viewing während der Kirmes

erstellt am 31.07.2022 Public viewing Am Hiemeshaus in Furschweiler, Frauen-WM hier mit der Straußjugend Foto: B & K Bonenberger & Klos Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

Furschweiler Erstmals keine Fahrgeschäfte, trotzdem haben sich die Furschweiler Vereine entschieden, die Kirmes stattfinden zu lassen. Und das aufgrund des Erfolges der deutschen Fußball-Frauen auch mjit Public Viewing am Sonntagabend.

Vorausgegangen waren „Rock am Heim“ am Freitag beim Karnevalsverein, ein Fußball-Turnier des Sportvereins am Samstag sowie ein Kaffeenachmittag samt Foto-Ausstellung mit alten Grundschulbildern von Kirchengemeinde St. Anna und Kirchbauverein am Sonntag. Die Angebote kamen gut an, es herrschte reger Betrieb. Mit dabei immer die Straußjugend, die auch zum Frühschoppen an diesem Montag ab 11 Uhr ans Hiemeshaus bittet.