Mehr als nur Gelee Quitte in der Küche und als Heilmittel (mit Rezept)

Zwölf Personen hatten sich beim Obst- und Gartenbauverein (OGV) Baltersweiler eingefunden um Näheres über die Quitte, zu erfahren. Christel Trost, Kräuterpädagogin aus Altenkirchen im Landkreis Kusel, gab zunächst einen Überblick über die Historie der unterschätzten Zitrusfrucht, die im Volksmund auch als Kittenapfel bezeichnet wird: „Die exotische Quitte, die zugleich fruchtig, süß und aromatisch schmeckt. Kommt ursprünglich aus Nordpersien, wo sie auch heute noch wild in den Wäldern wächst. In Europa wurde sie erstmals auf Kreta gesichtet, und zwar in der Stadt Kydonia, die der Frucht auch ihren Namen gab“, erzählte die Expertin und ergänzte, dass Karl der Große durch einen Erlass, eine Landverordnung, maßgeblich zur Verbreitung der Zitrusfrucht, von denen vor allem Apfel- und Birnenquitten bekannt seien, in Deutschland beigetragen habe: „Zum einen wollte er mit den heidnischen Bräuchen aufräumen, aber er hatte wohl auch noch andere Gründe. Beispielsweise ist der Quittenbaum ideal für Anfänger geeignet und zudem trägt er etwa 50 Jahre lang Früchte“, erläuterte Trost, die davon ausging, dass der Herrscher wohl auch in den Aufzeichnungen des Hippokrates von der für Heilzwecke günstigen Frucht gelesen habe, die im neunten Jahrhundert von Mönchen über die Alpen gebracht worden und bereits von der Heiligen Hildegard von Bingen sehr geschätzt worden sei.