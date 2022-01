Unfall in Eisweiler : Auf dem Heimweg von einem Auto erfasst

Unfall in Eisweiler

Namborn Eine 33-jährige Frau aus Namborn ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 3 Uhr schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei befand sie sich nach einem gemeinsamen Abend mit Freundinnen alleine zu Fuß auf dem Nachhauseweg. In Höhe der Schlossstraße, Nähe der Bahnbrücke, in Eisweiler habe sie die Straße überqueren wollen und sei von einem Fahrzeug erfasst worden. Durch den Zusammenstoß sei sie bewusstlos zu Boden gegangen. Wenig später fand sie eine Freundin und habe sie ins Krankenhaus gebracht, in dem sie schließlich aufgrund ihrer Verletzungen stationär aufgenommen wurde. Die verletzte Frau kann zum Fahrzeug keine Angaben machen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.