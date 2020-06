Blaulicht : Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Namborn Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 21.15 Uhr in der Krämerkopfstraße in Namborn gekommen. Nach Angaben der Polizei stieß ein Auto-Fahrer frontal gegen ein geparktes Fahrzeug. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.