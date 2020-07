Unfall in Namborn : Polizei sucht nach Traktor mit Ballenpresse

Namborn Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 18.20 Uhr in der Namborner Hauptstraße gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nacheinem Traktor-Fahrer.

Nach Angaben der Polizei befuhr der Fahrer eines VW-Golf die Hauptstraße in Richtung Güdesweiler. In Höhe der Einmündung Allerbachstraße kam ihm ein Traktor mit angehängter Ballenpresse entgegen. Die beiden Fahrzeuge berührten sich seitlich, wobei der Außenspiegel des Golfs beschädigt wurde. Der Fahrer des Traktors hielt nach dem Verkehrsunfall nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Eisweiler, so der Polizei-Sprecher weiter. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können.