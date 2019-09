Drei Fahrer waren daran beteiligt : Unfall mit Verletzten nach Überholmanöver in Hirstein

Ein Fahrer knallte mit dem Auto gegen eine Mauer und überschlug sich. Foto: Dirk Schäfer

Hirstein Drei Autofahrer sind in einen Unfall auf der B 41 in Hirstein verwickelt gewesen, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet hat. Die Einsatzkräfte rückten um 0.52 Uhr zum Ort des Geschehens aus – und mussten dort erst einmal „einen komplexen Unfallhergang“ nachvollziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Denn wie ein Sprecher der St. Wendeler Polizei berichtet, waren die Beteiligten wohl bereits vor dem Unglück aneinandergeraten.

Alle drei waren von St. Wendel in Richtung Birkenfeld unterwegs. Die beiden hinteren Fahrer überholten den vorderen. Der schaltete nach dem Manöver jedoch weder das Fernlicht, noch die Nebelscheinwerfer aus. Sein Vordermann aktivierte daher die Nebelschlussleuchte. Daraufhin wollte der zuvor Überholte an den beiden Autos vor ihm vorbeifahren. Das ist jedoch schiefgegangen, wie ein Polizei-Sprecher berichtet. Während einer der drei Fahrer unbeschadet davonkam, krachten die anderen beiden ineinander. Einer knallte infolgedessen gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Der andere prallte gegen eine Mauer, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.