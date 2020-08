Fußball : Namborn: SG präsentiert neue Trainer bei Turnier

Namborn Der Kirmes-Wettstreit beginnt am kommenden Freitag.

„Der Allerburg-Apotheken-Cup musste coronabedingt in diesem Jahr ausfallen. Dennoch ist es uns gelungen, zur Kirmes in kleinerem Rahmen ein Turnier zu organisieren“, berichtet der Vorsitzende des SV Namborn, Rainer Klein. „Aus hygienischen Gründen werden sich die teilnehmenden Mannschaften in separat aufgestellten Zelten umziehen und die Umkleideräume nur zum Duschen benutzen. Nach jedem Duschvorgang werden die Kabinen und Duschräume desinfiziert“.