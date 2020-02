Rosenmontagsumzug : Narren ziehen in Gehweiler durch die Straßen

Narren ziehen in Gehweiler durch die Straßen

Gehweiler Beim Rosenmontagsumzug des Karnevallvereins Alleh Hopp Gehweiler gab Lukas Bernard die Richtung vor.

Es folgten Gardemädchen, der Elferrat mit den Präsidenten Henning Fries und Andreas Gerhart sowie das Tanzpaar Marvin Geisenhainer und Anna Böning. „Brauchtum, Heimatpflege und Rosenmontagsumzug seit über 60 Jahren. Bürger, wo seid ihr?“, fragt der SV Gehweiler. Er behauptete, der Namborner Gemeinderat spiele Monopoly bei den Ausführungen von Maßnahmen. Die Garten- und Naturfreunde Gehweiler erklärten derweul auf ihrem Motivwagen: „Die Ehrlichkeit ist nicht immer schön, aber schön auch nicht immer ehrlich.“ Mitglieder des Gospelchores Saint Michael Gehweiler kamen als Emojis verkleidet. Die Showgruppe The Braves one waren als Kühe kostümiert. Der Hirsteiner Backofenverein die Schrebbscher verteilte frisch gebackene Berliner, Quarkbällchen und Brezeln. Als Schäfer mit seinen Schoofen kam die Hobbygruppe „Fußball – Intermähland“. Sie verteilte am Wagen gegrillten Schoofslyoner.