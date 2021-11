Herz mit Gülle „gemalt“ : Saar-Bauer in Love

Saar-Bauer in Love

Ein Bauer hat in Hofeld im Landkreis St. Wendel mit Gülle ein Herz auf einer Wiese gemalt. Foto: SZ-Leserfoto von Margit Sartorius

Hofeld Die neuen Folgen der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ haben offensichtlich einen saarländischen Landwirt in Sachen Liebe inspiriert.

Die neue Staffel „Bauer sucht Frau“ 2021 ist diese Woche bei RTL gestartet. Zwölf neue Teilnehmer suchen auch in diesem Jahr ihr großes Liebesglück. Einen saarländischen Bauer hat dies offenbar so inspiriert, dass der Landwirt mit Gülle ein Liebes-Herz auf seine Wiese in Hofeld-Mauschbach im Kreis St. Wendel „gemalt“ hat.