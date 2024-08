Kurioser Grund In diesem Ort im Saarland funktioniert oft tagelang weder Internet noch Telefon

Auf ihrem Weg in den Keller stolpert die Frau und stürzt mehrere Stufen hinab. Am Fuß der Kellertreppe liegend, kann sie sich nicht bewegen, ohne dass höllische Schmerzen ihren Körper fluten. Glücklicherweise ist ihr Mann an diesem Morgen daheim und hat das Unglück mitbekommen. Dennoch ruft er keinen Krankenwagen. Weil er ihn nicht rufen kann. Weil es wieder einmal keinen Anschluss unter dieser Nummer gibt, im kleinen Namborner Ortsteil Heisterberg.