Polizeieinsatz in Namborn : Streithähne landen mit Auto in Thujahecke

Foto: dpa/Friso Gentsch

Namborn In der Hettersbachstraße in Namborn ist der Teufel los gewesen. Dort sorgte ein Verkehrsunfall in der Nacht auf Mittwoch „für erhebliche Aufruhr und möglicherweise schlaflose Stunden bei der Nachbarschaft“.

Von Sarah Konrad

Wie St. Wendels Polizei-Sprecher Marco Ames weiter berichtet, habe eine Anwohnerin seine Kollegen gegen 2 Uhr alarmiert. Wegen eines lautstarken Streits. Es sei,der Teufel los gewesen, habe die Zeugin geschildert. Eine weitere Anruferin habe von einem „riesen Krach“ gesprochen und behauptet, es „gehe der Punk ab“. Näher konkretisieren konnten sie den Sachverhalt jedoch nicht.

Die Polizisten, die wenig später am Ort des Geschehens ankamen, fanden heraus, dass es offenbar zunächst zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern einer rumänisch stämmigen Familie gekommen war. „Zwei der Streithähne wollten anschließend mit einem Auto wegfahren, landeten aber nach kurzer Strecke in einer Thujahecke“, sagt Ames. Eine weitere Person habe das Fahrzeug geborgen und zurückgefahren. Danach hätten sich alle Beteiligte erst einmal entfernt.