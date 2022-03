Zwei Drittel dafür : Namborn treibt Solarkraftwerk weiter voran

Die Drohnen-Aufnahme zeigt das Gelände Auf der Scheib in Namborn, wo die Kommune eine Photovoltaikanlage plant. Der Schattenwurf ist nicht unerheblich. Foto: Stefan Rammacher

Namborn Obwohl der Namborner Ortsrat mehrheitlich gegen die PV-Anlage im Naherholungsgebiet Auf der Scheib gestimmt hat, treibt der Gemeinderat das Vorhaben weiter voran. Auch der Protest von Bürgern ändert daran nichts.

Sie wollten Präsenz zeigen und die Mitglieder des Namborner Gemeinderates von ihrer Sicht der Dinge überzeugen: Mehr als 30 Unterstützer der Namborner Bürgerinitiative (BI) gegen den Bau einer Solaranlage in der Nähe des Namborner Naherholungsgebiets Auf der Scheib protestierten vor Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung vor der Liebenburghalle gegen das Vorhaben. Mit Protest-Schildern und Plakaten (wir berichteten).

Nachdem sich dann die Ratsmitglieder in der Halle eingefunden hatten, zog auch der Protestzug ein. Dessen Mitglieder verteilten sich mit gebührendem Abstand auf den bereitgestellten Besucherplätzen und erhielten Rederecht, nachdem FLN-Ratsmitglied Jürgen Scheid dies zu Sitzungsbeginn beantragt und die Ratsmitglieder den Vorschlag einmütig goutiert hatten. Doch zunächst äußerten sich Bürgermeister Sascha Hilpüsch (SPD) und die Ratsmitglieder unter dem Tagesordnungspunkt drei zu der von Kommune und VSE geplanten Photovoltaik-Anlage. Die war auf die Liste gesetzt worden, weil sich Planungsänderungen ergeben haben. Und nun galt es, die vorgebrachten Stellungnahmen abzuwägen, den Geltungsbereich zu ändern, den überarbeiteten Entwurf zu billigen und zu beschließen, ihn erneut auszulegen. Einen Monat lang. Damit Bürger, Nachbargemeinden und Träger öffentlicher Belange erneut mögliche Bedenken formulieren können.

„Dass wir als Gemeindeverwaltung und auch ich diesen Schritt gerne gehen würden, um in Erneuerbare Energien zu investieren, das ist ja bekannt und dazu stehe ich auch“, schickte Bürgermeister Hilpüsch vorweg. Mit Blick auf den russischen Einmarsch in der Ukraine sagte er: „Ich glaube, die globalen Ereignisse, die uns jetzt gerade ereilen, zeigen sehr, dass wir in Zukunft viel stärker auf erneuerbare Energien setzen müssen.“ Auch die Gemeinde Namborn sollte dazu ihr Scherflein beitragen.

In der CDU-Fraktion habe man den Tagesordnungspunkt vorab ausgiebig diskutiert, erklärte Fraktionssprecher Ole Franke. „Es gibt viele Meinungen dafür, es gibt viele Meinungen dagegen. Es gibt Gründe dafür und es gibt Gründe dagegen. Wir sind daher zu keiner Fraktionsmeinung gekommen. das heißt, wir werden individuell abstimmen.“ Ähnlich äußerten sich auch die übrigen Fraktionssprecher. FLN-Fraktionssprecher Ralf Baureis unterstrich aber noch einmal, dass am Sitzungstag nicht abschließend entschieden werde, sondern es gehe insbesondere um die öffentliche Auslegung des abgeänderten Entwurfs. „Dass hier noch einmal alle Vertreter öffentlicher Belange noch einmal Stellung beziehen können – inklusive der Bürger.“

Indes gab es für Andreas Kiefer, Sprecher der SPD-Fraktion, „noch Unklarheiten“, vor allem hinsichtlich der zu erwartenden Pacht. Die Einnahmen der Kommune aus dieser Anlage dürften jährlich bei etwa 10 300 Euro liegen, rechnete Rathaus-Chef Hilpüsch den Ratsmitgliedern vor – für 20 Jahre. Dessen erklärte Karl-Peter Scheit für die Linke: „Die Fraktion lehnt das Projekt einheitlich ab. Wir denken, dass Solaranlagen auf die Dächer gehören und nicht in die Natur.“ Dass Dächer prädestiniert für PV-Anlagen seien, dem widersprach auch der Bürgermeister nicht. Er wies jedoch darauf hin, dass die Gemeinde Namborn in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren etwas getan habe. So gebe es auf der Grundschule ebenso eine PV-Anlage, wie auf einigen Feuerwehrgerätehäusern. „Da hängen wir nicht hintendran.“ Wenngleich es immer noch Steigerungspotenzial gäbe.

Jürgen Scheid (FLN) sorgte sich derweil um den Bauern, der die Fläche der zukünftigen PV-Anlage aktuell noch gepachtet hat, um dort Futter für sein Vieh zu mähen. Ihm soll eine Ausgleichsfläche angeboten werden, erklärte Hilpüsch. Darüber habe er mit Eberhard Veith, Geschäftsführer der Naturlandstiftung Saar, eine Übereinkunft erzielt. Die Naturlandstiftung würde dem Bauern ein Teil ihres Besitzes in der Nähe des landwirtschaftlichen Betriebs verpachten.

Dann erhielt BI-Sprecher Stefan Rammacher das Wort. Rammacher erläuterte zunächst einmal, dass er andere Infos bezüglich der Naturlandstiftung habe. Dort wisse man nämlich von nichts. „Da steht dann Wort gegen Wort“, sollte Hilpüsch später darauf entgegnen. Zunächst führte Rammacher weiter aus, dass vonseiten der VSE und der Kommune immer gesagt worden sei, dass keinen Bäume für das Solarkraftwerk gefällt werden müssten. Das könne er sich nicht vorstellen, denn sonst blockiere der Schattenwurf eine effektive Nutzung. „Wir sind überzeugt davon, dass dort oben Bäume gefällt werden müssen.“ Und auch in der Beschlussvorlage des Gemeinerates stand zu lesen, dass die „standortfremden Fichtenbestände durch ökologisch wertvolle standorttypische Heckenstrukturen ersetzt“ werden sollen. „Das die Bäume fallen werden, ist schlimm, schlimmer aber ist der Flächenverbrauch“, erklärte Rammacher. Über 2,4 Hektar soll sich das Sonnenkraftwerk erstrecken. Ursprüngliche Planungen sahen gar 3,5 Hektar vor. „Erneuerbare Energien sind völlig sinnlos, wenn man damit das zerstört, was man mit ihnen schützen will“, lautete sein Fazit.

CDU-Ratsmitglied Frank Czehak störte, dass es immer hieße, der Ortsrat solle zu Belangen, die ihn betreffen, gehört werden. „Aber wenn wir jetzt zustimmen, ist er in dieser Situation nicht gehört worden.“ Denn der Ortsrat hat das Vorhaben mehrheitlich abgelehnt.Czehak vertrat die Ansicht, dass es besser sei, „wenn wir dieses Projekt jetzt komplett canceln und dann ein Gesamtkonzept für alle Ortsteile, also für die die gesamte Gemeinde erarbeiten“. Mit Solaranlagen, Windkraft, Biogas. Jetzt nur die PV-Anlage gegen alle Widerstände auf den Weg zu bringen, „damit tun wir uns nichts Gutes“. In diesem Zusammenhang erinnerte FLN-Mitglied Lars Haßdenteufel daran, dass bereits vor 15 Jahren der Ortsrat von Gehweiler zwei Winkraftanlagen auf dem Orts-Bann befürwortet hätte. Damals sei der Ortsrat dafür und der Gemeinderat mehrheitlich dagegen gewesen.

„Wir haben nicht nur Windkraftanlagen in der Vergangenheit abgelehnt, sondern auch Biogasanlagen“, erinnerte sich Ole Franke – als Privatmann, nicht als CDU-Fraktionssprecher, wie er betonte. Man habe zwar immer gewusst, dass die Erneuerbaren Energien wichtig und richtig seien – aber man habe sie nicht vor der eigenen Haustür gewollt. Die Realität zeige gerade, dass dies ein Fehler gewesen sei. Auch er fände es aber gut, „wenn wir uns in der Gemeinde Namborn zusammensetzen könnten und sagen: Wo können wir sinnvoll Sachen machen, mit denen in der Gemeinde sinnvoll Energie erzeugt werden kann. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten.“ Allerdings auch ganz viele Vorgaben aus der Politik, die dies erschweren und kompliziert machen würden.

Etwa 30 Bürger protestierten vor der Namborner Liebenburghalle gegen die geplante PV-Anklage im Naherholungsgebiet Auf der Scheib. Foto: Thorsten Grim