Modellbau in Hirstein : Landschaften zwischen Wein und Winter

Modellbau in Hirstein

Hirstein Ehepaar Gisch aus Hirstein hat die trostlose Corona-Zeit mit seinen Modellbau-Welten verbracht.

Die Eheleute Otto und Doris Gisch aus Hirstein sind begeisterte Modellbauer. Bevorzugt erstellen sie kleinere Modelleisenbahnanlagen in der Größe von zwei und vier Quadratmetern, mit denen sie bei Modellbahnmessen mitwirken. „Im März vergangenen Jahres waren wir eingeladen worden, bei der Faszination Modellbahn in Mannheim unsere Anlage Gischuna erstmals einem großen Publikum vorzustellen. Leider fiel diese Veranstaltung, wie so viele, aus“, bedauert Otto Gisch. „Wir ließen uns aber nicht entmutigen und bauten unter dem Motto Freizeitgestaltung während Corona seit März 2020 zwei neue Ausstellungsanlagen und füllten die trostlose Zeit mit unserem schönen Hobby sinnvoll“, fügt Doris Gisch hinzu.