„Mit dieser Aufbruchsstimmung können wir optimistisch in die Zukunft schauen“, führte der Bürgermeister der Gemeinde Namborn und das Geburtstagskind an diesem Tag, Sascha Hilpüsch, zur Begrüßung des Neujahrsempfangs des SPD-Kreisverbands St. Wendel im vollbesetzten Gemeindesaal in Baltersweiler aus.